Leoluca Orlando: "Sull'omicidio Mattarella arriveranno altre verità"

"Sono convinto che possano arrivarealtri sprazzi di verità storica". Lo afferma, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, l'eurodeputato Leoluca Orlando, già sindaco di Palermo, in merito al delitto Mattarella, sottolineando che l'ultima svolta investigativa "è la conferma di una verità storica che non coincide con quella giudiziaria".

La trama giudiziaria - spiega - "resta assolutamente lacunosa e inattendibile perché declama solo la rituale condanna della Cupola di Cosa Nostra e non dice nulla sui mandanti esterni. Da 45 anni molti di noi vanno ripetendo che quell'omicidio sicuramente coinvolge entità diverse dalla mafia".

La verità giudiziaria, per Orlando, "subisce la drammatica legge del tempo che comporta, da una parte, la prescrizione dialcuni reati, dall'altra la morte di alcuni indagati. Più il tempo passa, più dobbiamo rassegnarci ad avere solo la verità storica. Ma senza verità storica su tante stragi resta inpericolo la libertà e la democrazia del nostro Paese e non sicomprende l'intreccio di eversione nera, P2, massoneria deviata, politica collusa e interessi internazionali che hanno bloccato con il sangue di Aldo Moro e di Piersanti Mattarella ilcompromesso storico che, in lotta contro la mafia, abbiamorealizzato nel 1987 a Palermo prima che cadesse il Muro di Berlino". Luciano Violante, ex presidente della Camera ed ex presidentedella Commissione antimafia, da parte sua sostiene in un'intervista a Repubblica che "queste vicende vanno affrontate con prudenza". L'omicidio "credo si collochi nell'intersezione fra due strategie eversive diverse. La prima - dice - è quella degli attentati ai dirigenti morotei, e oltre a Mattarella pensoa Reina, Bachelet, Ruffilli. Nel mirino, negli anni, finirono i dc che portavano avanti un rapporto costruttivo con il Pci. La seconda strategia eversiva riguarda una modalità mafiosa che cambia proprio in quel periodo".