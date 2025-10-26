ou
Calci e pugni alla ex, arrestato 34enne a Caivano

Catania, dimentica giubbotto con i soldi: lo trova e lo consegna

CronacaCatania

Un turista svizzero di 68 anni al suo arrivo a Catania ha perso il giubbotto nel parcheggio dell'aeroporto internazionale "Vincenzo Bellini" con due portafogli contenenti 600 euro, documenti, carte di credito e 110 franchi svizzeri e un 51enne catanese, dopo aver trovato il giubbotto in uno dei parcheggi aeroportuali, si è recato nel commissariato di pubblica sicurezza "Nesima" e lo ha consegnato agli agenti.
Attraverso la carta d'identità i poliziotti hanno fatto accertamenti in aeroporto che hanno consentito di risalire alla compagnia aerea utilizzata per arrivare a Catania, ma anche di apprendere quando l'uomo sarebbe ripartito.
Recuperando anche il numero di telefono, inserito al momento della prenotazione aerea, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il turista, che nel frattempo si era spostato nell'agrigentino. Al suo rientro si è presentato in Commissariato, dove ha potuto recuperare giubbotto, documenti e denaro.
"Un gesto di onestà per il quale il viaggiatore elvetico non ha esitato di ringraziare, lodando l'efficienza della Polizia di Stato e la correttezza del cittadino catanese" dice la polizia.

