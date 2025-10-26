ou
Calci e pugni alla ex, arrestato 34enne a Caivano

Siracusa, temperature estive: 30 gradi e gente al mare a Ortigia

CronacaSiracusa

Il termometro sfiora i 30 gradi, il cielo è terso, il sole la fa da padrone, il mare è una tavola: in Sicilia oggi sembra una qualsiasi giornata di luglio. Le spiagge sono piene.
La gente si tuffa in acqua nella spiaggia palermitana di Mondello, a Isola Bella a Taormina, a Letojanni, a Giardini Naxos, gente a mare nel ragusano e nella lunga costa sabbiosa da Sciacca (Agrigento) a Tre fontane (Trapani). Pienone di turisti sulle spiaggette di Ortigia a Siracusa.
Costa piena di turisti e bagnanti anche nel Messinese e nel siracusano. Molta gente avvertita dalle previsioni ieri si è organizzata per trascorrere tutta la giornata a mare portando i pasti già pronti.
A Mondello si vedono famiglie con i piatti di plastica con la pasta al forno mentre lungo la strada che costeggia la spiaggia corrono gli atleti che partecipano alla gara del "Thriatlon olimpico città di Palermo".

