Elezioni a Floridia, appello di Spadaro al Centro destra: andiamo uniti al voto

E' figlio d'arte non soltanto nella vita quotidiana, ma anche nella politica. E' Davide Spadaro, oggi consigliere comunle di opposizione, medico come lo era il padre, Arturo, che fu pure sindaco di Floridia, del quale ha ereditato una cultura 'sturziana'.

Davide Spadaro ed il suo gruppo, 'Insieme per Floridia', è tra gli antagonisti dell'amministrazione a guida Marco Carianni, non per partito preso, ma per i contenuti fatti di spot e slogan. Spadaro premette che non 'c'è da parte sua nessuna fuga in avanti, ma una valutazione della situazione politica a Floridia'. Il medico del Centro destra alla vigilia della ammiistrative della primavera 2026, irrompe sulla scena. "A Floridia possiamo vincere le elezioni soltanto se il nostro schieramento andrà unito al voto. Bisogna non farsi ingannare dal finto civismo, dalla voglia di fare, che poi finisce con l'uomo solo al comando. "Chi oggi governa Floridia vuol fare apparire la città per come non è. Come se abitassimo nel paese di Alice delle meraviglie. Servono nuovi progetti, un rilancio sociale, della cultura, una programmazione. Il vivere alla gioranta non si addice a Floridia, per mezzo secolo autentico laboratorio politico in provincia di Siracusa".

Spadaro ribadisce che le sue parole non sono la sintesi di una candidatura e aggiunge. "Mettiamoci attorno a un tavolo, ed esponiamo i nostri programmi e progetti. Poi puntiamo su un nome condiviso e che aggreghi. Nessun veto per alcuno, ma una scelta giusta per riportare la democrazia a Floridia". Spadaro chiude facendosi una domanda, che al momento non trova una risposta. "L'onorevole Carta (Mpa n.d.r.) con chi sta? Col Centro destra o col Pd?". Solo l'interessato può rispondergli.