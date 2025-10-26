Incidente mortale a Palermo, il cordoglio dell'Ast per Grace Opoku

Il Presidente dell'Azienda Siciliana Trasporti, Luigi Genovese, esprime "il più profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia della giovane donna di 25 anni, Grace Opoku, rimasta vittima del tragico incidente avvenuto ieri in via Buonriposo a Palermo con un mezzo Ast".

"Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto. La notizia dell'incidente ci lascia sgomenti. La nostra vicinanza va ai familiari, ai due bambini coinvolti e a tutta la famiglia", dice Genovese.

L'Azienda conferma la "piena collaborazione con le autorità competenti per fare la massima chiarezza sulla dinamica dell'incidente".

Il mezzo coinvolto è stato posto sotto sequestro e sono in corso tutte le verifiche necessarie. "In questo momento di dolore - aggiunge Genovese - desidero anche esprimere solidarietà al nostro autista, che si è trovato di fronte a una circostanza improvvisa e drammatica, senza possibilità di evitarla. Anche lui sta vivendo un trauma profondo che merita rispetto e sostegno da parte di tutti".