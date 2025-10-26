ou
Il Trapani torna a vincere e batte il Cerignola per 2 - 1: granata fuori dai play out

SportTrapani

Il Trapani batte l'AudaceCerignola 2 a 1 e mette in salvo la panchina di Aronica. I granata, partiti con una penalizzazione di 8 punti, sono anche fuori dalla zona play out. .
A sbloccare il punteggio è stato Celeghin dopo 8 minuti dal fischio iniziale con un perfetto colpo di testa che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere pugliese. Trovato il vantaggio, il Trapani continua a spingere e trova anche il 2-0 con Manuel Fischnaller.
La rete dell'attaccante granata inizialmente non era stata convalidata, ma dopo un controllo al Fvs, l'arbitro ha concesso la marcatura, consegnando al Trapani il 2-0.
Gli ospiti prima di trovare la rete del 2 a 1 con Vitale, colpisce una traversa.
Nel secondo tempo, le due squadre si sono fronteggiate, ma senza creare particolari occasioni. Da segnalare un paio di rigori reclamati dalle squadre e una conclusione di Di Noia per il Trapani e una di Sain-Mata per gli ospiti.
Alla partita al 'Provinciale' sono stati presenti 3000 spettatori, un record negativo per la società di Antonini.

