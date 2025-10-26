Movida a Palermo, controllate 660 persone

Negli ultimi tre giorni sono state 660 le persone identificate dalle forze dell'ordine nelle aree della movida palermitana, 85 hanno precedenti di polizia.

I servizi hanno visto la collaborazione di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

Le zone più presidiate sono state quelle di Piazza Olivella e di via Spinuzza, della Vucciria, di piazza Sant'Anna fino all'ampia porzione di territorio adiacente alla stazione centrale, compresa tra piazza Sant'Antonino e la via Maqueda.