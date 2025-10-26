Rubati a Balestrate 800 litri di olio: doveva essere spedito in Germania

Ottocento litri di olio, per un valore di circa 10 mila euro, sono stati rubati nella notte all'oleificio Vitale di contrada Tavolata a Balestrate (Palermo).Due ladri, con il volto coperto da un cappuccio, come si vede nelle immagini del sistema di videosorveglianza dell'oleificio,hanno fatto irruzione nel magazzino dell'azienda agricola portando l'olio extravergine d'oliva, già confezionato e pronto per essere spedito in Germania, dove un cliente aveva effettuato una consistente prenotazione. Ad accorgersi del furto iltitolare Rosario Vitale. Le indagini sono condotte dai i carabinieri della stazione d iBalestrate.