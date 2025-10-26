ou
ULTIME NOTIZIE

Calci e pugni alla ex, arrestato 34enne a Caivano

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Rubati a Balestrate 800 litri di olio: doveva essere spedito in Germania

Rubati a Balestrate 800 litri di olio: doveva essere spedito in Germania

CronacaPalermo

Ottocento litri di olio, per un valore di circa 10 mila euro, sono stati rubati nella notte all'oleificio Vitale di contrada Tavolata a Balestrate (Palermo).Due ladri, con il volto coperto da un cappuccio, come si vede nelle immagini del sistema di videosorveglianza dell'oleificio,hanno fatto irruzione nel magazzino dell'azienda agricola portando l'olio extravergine d'oliva, già confezionato e pronto per essere spedito in Germania, dove un cliente aveva effettuato una consistente prenotazione. Ad accorgersi del furto iltitolare Rosario Vitale. Le indagini sono condotte dai i carabinieri della stazione d iBalestrate.

Potrebbero Interessarti