Basta un rigore al Catania per battere la 'corazzata' Benevento, i rossazzurri 'volano'

Un rigore nel finale del primo tempo ed il Catania fa fuori il Benevento una delle pretendenti al successo finale. I rossazzurri non hanno rubato nulla. Sorretti dai ventimila del Massimino, gli uomini di Mimmo Toscano hanno dimostrato qualità e conspevolezza nei propri mezzi. In attesa del risutato della Salernitana, gli etnei sono in vetta.

Nei primi minuti le due squadre si studiano. Al 13’ il Benevento prova a rompere l’equilibrio con un tentativo dal limite di Salvemini, ma Celli devia in angolo. Al 23’ l’arbitro interrompe il gioco per il cooling break, complice il gran caldo che si fa sentire al Massimino. Al 26’ il Catania costruisce la prima vera occasione con un pallone insidioso messo in area per Lunetta, ma Vannucchi blocca senza difficoltà. La pressione dei padroni di casa cresce: al 35’ Cicerelli ci prova su punizione, il suo tiro viene deviato dalla barriera e termina di poco a lato. Un minuto dopo, al 36’, è Lunetta a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa pericoloso sugli sviluppi di un corner ma la mira è sbagliata. Nel finale di tempo succede di tutto. Al 40’ interviene il VAR per un possibile contatto in area tra Borghini e Cicerelli, e dopo la revisione al 42’ il direttore di gara assegna il calcio di rigore al Catania. Dagli undici metri si presenta lo stesso Cicerelli, che con freddezza realizza il gol dell’1-0.

Le squadre tornano in campo per la ripresa. Il Catania prova subito a gestire il vantaggio maturato nel primo tempo, mentre la formazione di Auteri alza il baricentro alla ricerca del pari. La prima vera occasione della ripresa arriva al 54’, quando il Benevento si rende pericoloso su punizione di Manconi: la palla attraversa tutta l’area e viene respinta quasi sulla linea da Ierardi, poi sulla ribattuta Mehic calcia alto sopra la traversa. La gara resta viva e tesa. Al 58’, l’arbitro viene richiamato al VAR per un possibile tocco di mano in area etnea: la FVS dura diversi secondi ma, dopo la revisione, al 59’ il direttore di gara decide di non concedere il rigore al Benevento. La panchina ospite protesta e al 60’ arriva anche l’ammonizione per mister Auteri. Il Benevento però non demorde e continua a spingere: al 62’ Lamesta sfiora il gol del pareggio con un destro dal limite che termina di pochissimo alto sopra la traversa. Sul fronte opposto, Toscano comincia a gestire le forze dei suoi: al 63’ richiama Cicerelli, autore del gol del vantaggio, inserendo Corbari per dare maggiore copertura. Proprio Corbari al 67’ si rende protagonista di un intervento provvidenziale, salvando sul dischetto dell’area piccola una palla che Mignani stava per trasformare nel gol dell’1-1. Al 69’ arrivano altri cambi da entrambe le parti: nel Benevento esce Pierozzi per far posto a Della Morte, mentre nel Catania Lunetta e Di Tacchio lasciano il campo a favore di Rolfini e Aloi. Il match resta apertissimo, con il Catania che difende con ordine il vantaggio e il Benevento che preme in cerca del pareggio. Al 72’ i rossazzurri sfiorano il raddoppio: Rolfini riceve un pallone perfetto da Casasola e, da ottima posizione, calcia di poco sopra la traversa. Un brivido per il pubblico del Massimino, che aveva già pregustato il 2-0. Al 76’ Toscano interviene ancora con una doppia sostituzione: fuori Forte e Quaini, dentro Caturano e Jimenez, nel tentativo di dare freschezza e copertura a un centrocampo ormai stanco. Pochi minuti dopo arriva un nuovo cartellino giallo, questa volta per Casasola. All’85’ grande occasione per il Benevento: Tumminello svetta di testa su un cross dalla destra e manda il pallone a fil di palo, con Dini battuto. È il momento di maggiore pressione per la squadra di Auteri, che alza il ritmo e crede ancora nel pareggio. Nel finale succede ancora di tutto: all’88’ l’arbitro viene richiamato al FVS per un possibile contatto in area beneventana, ma dopo un breve check al 89’ decide di non concedere il rigore al Catania. E' l'ultima emozione della partita.