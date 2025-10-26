ou
ULTIME NOTIZIE

Calci e pugni alla ex, arrestato 34enne a Caivano

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Oltre mille al raduno di Predappio, tornano i saluti romani

Oltre mille al raduno di Predappio, tornano i saluti romani

Fatti&Notizie

Oltre mille - 700 per la Questura - i manifestanti che questa mattina hanno preso parte alla camminata dalla piazza di Predappio, il paese natale di Benito Mussolini sulla collina forlivese, al cimitero di San Cassiano per la commemorazione della Marcia su Roma. Davanti alla cripta del Duce sono tornati, dopo anni, i saluti romani.
Nonostante l'invito, anche odierno, della famiglia Mussolini a mettere la mano sul cuore, alcune decine di manifestanti hanno alzato il braccio teso dopo il rito del "presente". Al raduno consueto, organizzato dalle pronipoti del duce, quest'anno si è aggiunta Forza Nuova, col leader Roberto Fiore.

Potrebbero Interessarti