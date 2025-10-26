ou
Calci e pugni alla ex, arrestato 34enne a Caivano

Papa Leone XIV : "Stop clericalismi e logiche di potere, Chiesa è ospitale"

Fatti&Notizie

"Nella Chiesa le relazioni non rispondono alle logiche del potere ma a quelle dell'amore".
Quindi, no ai "personalismi che impediscono relazioni autentiche" e alla "pretesa di essere migliori degli altri, come fa il fariseo col pubblicano, creando divisione e trasformando la Comunità in un luogo giudicante ed escludente".
No a fare "leva sul proprio ruolo per esercitare il potere e occupare spazi".
"È al pubblico che dobbiamo guardare", deponendo "il clericalismo e la vanagloria". Lo dice il Papa che incoraggia a "sognare e costruire una Chiesa umile, che non sta dritta trionfante ma si abbassa per lavare i piedi dell'umanità".

