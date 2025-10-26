ou
Morto nel Foggiano operaio caduto da un ponteggio

Altro sud

Non ce l'ha fatta l'operaio di 58 anni Matteo Di Perna, di Carpino (Foggia), caduto dal ponteggio di una palazzina su cui stava lavorando il 24 ottobre scorso.
Troppo gravi le lesioni riportate nella caduta da diversi metri di altezza.
È deceduto nella serata di ieri presso l'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era stato portato in codice rosso.
La conferma arriva dal sindaco del comune garganico, Rocco di Brina, che sottolinea "il dolore personale e dell'intera comunità per un uomo, un lavoratore conosciuto e benvoluto da tutti".
Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.

