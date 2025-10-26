Calci e pugni alla ex, arrestato 34enne a Caivano

Uno l'ha presa a calci e pugni in strada, l'altro l'ha minacciata e ha tentato di entrare nell'abitazione della donna nonostante il divieto di avvicinamento: sono le accuse di cui devono rispondere due uomini, uno di 34 anni e uno di 40, che sono stati arrestati a Napoli per aver aggredito le proprie ex.

Il primo episodio si è verificato a Caivano: gli agenti del commissariato di Afragola impegnati in un servizio di vigilanza presso la parrocchia 'San Paolo Apostolo' nel Parco Verde di Caivano, hanno visto l'uomo aggredire l'ex moglie, che stava camminando in strada, scaraventarla a terra e colpirla con calci e pugni.

I poliziotti hanno immediatamente bloccato l'uomo, che è stato arrestato, mentre la donna è stata trasportata all'Ospedale Cardarelli di Napoli.

La seconda aggressione è avvenuta nella zona di Santa Lucia, in centro a Napoli.