Bloccati a Palermo con cocaina e hashish, due arresti e una denuncia

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi hanno arrestato due palermitani di 45 e 59 anni, entrambi noti alle forze dell'ordine, e denunciato in stato di liberta una donna di 50 anni, tutti accusati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In Piazzetta Mulino, il cane antidroga "Ron" ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente all'interno di un magazzino nella disponibilità del 59enne: 47 involucri tra cocaina e hashish già pronti per la vendita al dettaglio, oltre a materiale vario per il confezionamento.

La perquisizione nell'abitazione dell'indagato ha permesso di rinvenire dentro l'armadio della camera da letto un'altra busta sigillata con ulteriori dosi di cocaina per un peso complessivo di 43 grammi.

In via Cesare Battisti i militari hanno invece notato un 45enne, con uno zaino sulle spalle, che si guardava attorno con circospezione. All'interno dello zaino c'erano 33 involucri di hashish.

Altri 100 grammi di hashish sono stati rinvenuti in una tettoia sottostante l'abitazione dell'uomo. I militari ritengono a che lanciarli dalla finestra sia stata la moglie, all'arrivo degli stessi. Prima dell'accesso in casa, i carabinieri hanno sentito infatti il rumore di finestre che venivano aperte e richiuse con celerità.