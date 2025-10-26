Calcio, in Promozione il Frigintini brinda al primo successo: cala il tris alla Sommatinese (3 a 1)

Frigintini Calcio 3

Sommatinese 1

Marcatori: pt 44' Giurdanella, st 18' Lo Magno, 43' Lo Magno, 45' Pulci

Frigintini Calcio: Caruso, Hegazi (20' st Sortino), Macauda, Floriddia, Cicero, Amato, Cavallo (6' st Lo Magno), Savarino, Orazio Modica (29' st Tommaso Iemmolo), Vitale, Giurdanella (33' st Ragusa). A Disp: Giovanni Iemmolo,Sortino, Anthony Modica, Caruso. All. Ciccio Di Rosa.

Sommatinese: Giardina, Brancato, Tavella, Pulci, La Cognata (44' st Flavio Graci), Noto, (5' st Pira), Bamba, Giarrana ((5' st Puccio), Michele Graci (16' st Coscaru), Cantavenera, Traore. A Disp: Di Gregorio, Terrana, Castellino, Vaccaro. All. Mauro Miccichè.

Arbitro: Lorenzo Schiavone di Siracusa

Assistenti: Giuseppe Malpasso di Siracusa e Giuseppe Di Blasi di Ragusa

Meritato successo del Frigintini Calcio che al “Barone” batte nettamente al di la del risultato finale la Sommatinese e incassa i primi tre punti della stagione.

I ragazzi di Ciccio Di Rosa, sono scesi in campo con la giusta grinta e la determinazione necessaria per mettere in difficoltà la formazione di Miccichè che ha subito tantissimo la freschezza fisica dei rossoblu modicani.

Alla fine il successo poteva anche essere più ampio, ma l'importante per l'undici capitanato da Salvo Vitale era interrompere l'emorragia di sconfitte e ci sono riusciti ampiamente.

I gol: al 44' Giurdanella sfrutta il cross basso dalla destra e con un tocco di prima intenzione mette la sfera sotto l'incrocio facendo esplodere di gioia il “Barone”. Quello dell'attaccante modicano è il primo gol in campionato della sua squadra. All'11' del secondo tempo il raddoppio: Lo Magno entrato in campo da 5', s'invola sulla destra, entra in area dal lato corto e da posizione decentrata batte per la seconda volta Giardina. Al 43' arriva la terza rete dei locali ancora con Lo Magno che dopo aver ricevuto palla in area si libera del suo diretto avversario e con un tiro secco fredda Giardina per la terza volta. Al 45' sugli sviluppi di un calcio di punizione di Pira, Pulci si ritrova la palla sui piedi davanti a Caruso che stavolta non può far nulla per evitare il gol della staffa degli ospiti.

“Noi abbiamo avuto la forza di sorridere sempre anche dopo le quattro sconfitte – dichiara con soddisfazione l'allenatore Ciccio Di Rosa – il martedì con tutta la squadra dopo ogni sconfitta la nostra forza è stata quella di allenarci sempre con il sorriso inteso come voglia di dare sempre il massimo e guardare la nostra coscienza e con il mio staff siamo stati bravi a dare positività a tutto il gruppo che finalmente ha reagito. Ovviamente non era una cosa scontata, ma siamo felicissimi perchè oggi ce lo siamo meritati. La nostra è una vittoria di gruppo perchè tutto quello che si può fare di positivo la domenica si costruisce durante la settimana, quindi oggi il merito non va solo a chi a giocato, ma a tutto il gruppo che dal martedì al venerdì lavora al massimo".