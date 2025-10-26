ou
Scicli, colpito da un ictus: è morto l'avvocato Pitrolo

CronacaRagusa

La comunità di Scicli piange la scomparsa dell’avvocato Pino Pitrolo, deceduto all’età di 64 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 6 dicembre). Il professionista era stato colpito da un ictus qualche giorno fa, evento che ne aveva reso necessario il trasferimento in una struttura sanitaria a Catania.
Nonostante le cure, le sue condizioni sono peggiorate e il decesso è sopraggiunto poche ore fa, lasciando nel dolore familiari, amici e colleghi. L’avvocato Pitrolo era una figura molto nota e stimata nel panorama forense e nella sua città natale.

