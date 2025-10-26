Incidente sulla Vittoria - Santa Croce Camerina, grave un motociclista

Grave incidente stradalle sulla Strada Provinciale 18 (SP 18), l'arteria che collega Vittoria a Santa Croce Camerina. Lo scontro, avvenuto intorno alle 18 di oggi, ha coinvolto una Lamborghini, una moto di grossa cilindrata e una Fiat Panda, verificandosi in prossimità del cantiere per la costruzione del ponte sul fiume Ippari, in corrispondenza del cimitero di Vittoria.

Ad avere la peggio nello schianto è stato il centauro, trasportato d’urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria.

(foto Assenza)