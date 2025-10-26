Calcio, Eccellenza. Modica "corsaro" : Bonanno e Valenca affondano il Niscemi dell'ex Marco Rossi (1 a 2)

Il Modica torna da Niscemi con tre punti importantissimi da un campo difficile, contro una squadra ben diretta da Comandatore e dalla buone trame di gioco. Bonanno prima e Valenca poi siglano la vittoria rossoblù e portano a casa tre punti fondamentali per il proseguo del campionato.

Il primo tempo inizia subito con un’imbucata per Cappello che parte tutto solo ma si trova davanti il muro dell’ex Rossi. Protagonista qualche minuto più tardi è lo stesso Valenca che prova a mettere un pallone in mezzo diretto in porta, la difesa gialloverde la mette fuori sulla linea e salva il risultato. Gara che si accende con il passare dei minuti quando Bojang colpisce al volto Bonanno e si becca il rosso. Al 32’ arriva il vantaggio ospite con un cross che trova lo stop e la girata di Bonanno pronto a portare avanti i suoi. Al 37’ grande occasione anche per Asero che stoppa bene, salta l’uomo e tira in porta, il pallone sfiora il palo e si spegne fuori. Sul finale di primo tempo c’è ancora tempo per un tiro di Savasta di poco fuori.

Nella ripresa subito ripartenza del Niscemi che si porta in area con Tomaino, attaccante messo giù da Mollica, seconda ammonizione per il difensore del Modica che viene espulso. Dal dischetto lo stesso Tomaino porta di nuovo tutto in parità. Modica che potrebbe subire il contraccolpo ma che continua a cercare gol e lo trova al 15’ con un gran tiro di Valenca che colpisce a botta sicura e mette il pallone in rete con una precisione chirurgica. Sono i rossoblù a cercare ancora la rete del 3-1 nei minuti successivi e quasi ci riescono con un paio di contropiede che vede Misseri protagonista. Sul finale Niscemi che prova a metterla dentro con una lunga serie di angoli che vedono anche il portiere di casa in area avversaria, fin quando Romano non blocca in uscita e decreta il finale.

NISCEMI - MODICA 1-2

Niscemi: Di Franco, Petrucci, Calvano (13’ st Ferrara), Mauro, Martinez, Rossi, Diaw, Trovato, Aramburu (9’ st Amaya), Bojang, Hardes (15’ st Parisi). Panchina: Dibba, Messina, Pausata, Tomaino, Ferrera, Migliorisi, Amaya, D’Agosto, Parisi. Allenatore: Fabio Comandatore.

Modica: Romano, Valenca, Sessa (1’ st Incatasciato), Asero (30’ st Misseri), Savasta (38’ st Torres), Brugaletta N. (21’ st Mallia), Mollica, Sangarè, Intzidis, Cappello, Bonanno. Panchina: Calabrese, Incatascaito, Belluso, Mallia, Misseri, Torregrossa, Brugaletta S., Torres, Federico. Allenatore: Filippo Raciti

Marcatori: 32’ pt Bonanno (M), 1’ st Tomaini (N), 15’ st Valenca (M)

Ammoniti: Mollica, Cappello, Valenca, Torres, Bonanno (M)

Espulsi: Mollica (M), Bojang (N)