Modica, Forza Italia promuove vertice con gruppi che sostengono la giunta Monisteri

La Segreteria cittadina di Forza Italia ha annunciato, per lunedì sera, un vertice tra le forze politiche e i gruppi consiliari che sostengono la giunta guidata dalla sindaca Maria Monisteri.

L’incontro servirà a fare il punto sul lavoro svolto in questa prima parte della legislatura, che, secondo gli Azzurri, ha consentito di raggiungere risultati significativi in diversi ambiti dell’azione amministrativa, e a definire le priorità per la fase finale del mandato.

"Forza Italia - afferma la nota - sottolinea come le forze che sostengono l’amministrazione Monisteri intendano proseguire nel solco del buon lavoro già avviato, aprendo una “fase due” del governo cittadino caratterizzata da obiettivi chiari, nuovo slancio politico e rinnovata coesione, per rafforzare ulteriormente l’azione di governo e rispondere con efficacia alle esigenze della città".

L'iniziativa sembra essere una un modo "politicamente corretto" per sollecitare un'accelerazione nell'azione amministrativa della sindaca e della sua squadra. Il vertice servirà anche a parlare di eventuali movimenti tra i gruppi consiliari presenti a Palazzo San Domenico. Al di là di indiscrezioni e possibili migrazioni, alcuni problemi rimangono insoluti. Tra questi anche gli organici carenti delle forze dell'ordine e, soprattutto, l'ormai insopportabile assenza di agenti della polizia locale. Per quanto riguarda le forze dell'ordine qualcuno dei rappresentanti politici del territorio dovrebbe sollecitare l'invio di poliziotti e carabinieri, ma, anche, valutare l'ipotesi dell'esercito per mettere fine ai comportamenti di gruppi di vandali imbecilli della movida violenta: la presenza discreta ma costante nelle zone a rischio servirebbe a restituire tranquillità a chi vuole vivere la città anche di sera o di notte.