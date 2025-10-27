Monreale, bimba denuncia a Telefono azzurro abusi subiti dai genitori

I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato una coppia di 30 e 44 anni per atti sessuali con minorenne.

Una vicenda emersa grazie al coraggio di una bambina che ha contattato il numero di Telefono Azzurro, affidando agli operatori il racconto di ripetuti abusi sessuali.

La ragazzina, figlia biologica della donna, ha raccontato di essere stata costretta, insieme al fratello di qualche anno più grande anche lui figlio naturale dell'arrestata, a partecipare ad atti sessuali consumati dalla coppia.

Operatori del Telefono Azzurro hanno riferito tutto ai carabinieri. Sono iniziate le indagini, coordinate dalla Procura, che ha delineato, sullo sfondo di un profondo degrado e isolamento sociale, i contorni di una vicenda familiare segnata da abusi e violenze. Nel corso delle perquisizioni nella casa della coppia, i militari hanno sequestrato telefoni cellulari, personal computer e materiale informatico ritenuto utile alle indagini, oltre all'appartamento in cui si sarebbero consumate le violenze. Tutti gli oggetti sono ora al vaglio degli inquirenti.

I due bambini, sono stati portati in una comunità protetta.