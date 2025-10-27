ou
ULTIME NOTIZIE

Borgata a ferro e fuoco durante la partita Siracusa - Casarano: arrestati 3 ultrà

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Due feriti bloccati di notte sull'Etna: salvati dal Soccorso Alpino

Due feriti bloccati di notte sull'Etna: salvati dal Soccorso Alpino

CronacaCatania

Lungo intervento notturno del servizio regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e della Guardia di Finanza per soccorrere due uomini gravemente feriti sul versante sud est dell'Etna.
Poco prima delle 17 di ieri dalla centrale operativa 118 di Catania è stato richiesto un intervento in un'area impervia a nord di monte Calanna, nella parte alta di valle di San Giacomo, per un uomo che era caduto mentre raccoglieva castagne e che aveva riportato un trauma a una gamba.
Mentre le squadre territoriali del CNSAS, e la Finanza arrivavano, un vigile del fuoco, rilasciato in aiuto della vittima da un elicottero, è precipitato nella stessa zona ferendosi. Le squadre del soccorso hanno raggiunto entrambi, li hanno messi su due barelle e trasportati verso valle. In piena notte un elicottero della Marina Militare di stanza a Maristaeli, utilizzando i visori notturni ha tentato il recupero dei feriti senza successo a causa del forte vento. Le squadre a terra hanno allora continuato il trasporto fino all'alba su un terreno estremamente impervio e fitto di macchia. Con la luce del giorno l'elicottero e i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere i soccorritori impegnati nel recupero ed i due feriti e li hanno trasferiti all'ospedale Cannizzaro.

Potrebbero Interessarti