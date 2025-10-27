Modica, un libro illustrato per raccontare ai bambini la vita del Servo di Dio Nino Baglieri

Venerdì 31, alle 17, all’Oratorio Salesiano di Modica Alta, sarà presentato al pubblico il volume illustrato “Nino… maratoneta di Dio”, dedicato alla vita di Nino Baglieri, figura spirituale e simbolo di fede della comunità modicana. Il testo, pensato per i più piccoli ma adatto anche agli adulti, rappresenta un modo innovativo e coinvolgente per far conoscere, attraverso i disegni, la storia e di Nino e del suo cammino di fede.

La presentazione del fumetto rientra tra le iniziative della seconda edizione della manifestazione “Girotondo con i Santi” e vedrà la partecipazione del Vescovo della Diocesi di Noto Monsignor Salvatore Rumeo, del Sindaco di Modica Maria Monisteri e dei rappresentanti della comunità salesiana. L’evento sarà infatti un’occasione per ricordare, per la festa di “Ognissanti”, la figura di Nino Baglieri a più di un anno dalla chiusura dell’Inchiesta diocesana della Causa di Beatificazione e Canonizzazione. Nato a Modica nel 1951, Nino rimase paralizzato all’età di 17 anni dopo una caduta da un'impalcatura e, attraverso la forza nella fede, seppe trasformare la sua sofferenza in testimonianza cristiana. Divenuto membro dell’associazione religiosa “Volontari con Don Bosco” nonché guida spirituale per tanti giovani, morì nel 2007.

Autore del fumetto è il giovane Stefano Fisco, illustratore al suo esordio letterario. Classe 2001, Stefano si è diplomato a Modica al Liceo artistico “Galilei-Campailla” e ha conseguito la laurea presso l'Accademia delle Belle Arti “ABAQ” a L'Aquila, dove ancora frequenta il corso di specializzazione in “Grafica del Fumetto”.

Attraverso il suo racconto illustrato “Nino…maratoneta di Dio”, i ragazzi potranno scoprire la bellezza e la forza del messaggio di Nino Baglieri, la cui vita resta ancora oggi un grande esempio di santità nella sofferenza.