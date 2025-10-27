ou
Borgata a ferro e fuoco durante la partita Siracusa - Casarano: arrestati 3 ultrà

Un Tir investe un ciclista in via Adolfo Celi: è in codice rosso a Messina

CronacaMessina

Incidente in via Adolfo Celi, nella zona sud di Messina. Per cause in corso di accertamento un ciclista è rimasto coinvolto in uno scontro con un tir impegnato nei lavori del raddoppio ferroviario. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico "Gaetano Martino". Le sue condizioni sono giudicate molto gravi, con particolare preoccupazione per le ferite riportate a una gamba. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.

