Noi Moderati vuole l'avvocato Brancato sindaco di San Giovanni La Punta

"Il partito di Noi Moderati, guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi e da Saverio Romano, lancia e sostiene la candidatura dell'avvocato Mario Brancato a sindaco di San Giovanni La Punta. Radicamento territoriale, autorevolezza e competenza: sono questi i requisiti di Brancato che può essere il candidato di tutto il centrodestra unito. Il lavoro che il nostro coordinatore Emanuele Pezzino e l'on Marco Forzese componente del direttivo nazionale di Noi Moderati stanno facendo sul territorio ha portato all'individuazione di una candidatura molto forte per un Comune molto importante del Catanese. Una candidatura di cui ci faremo interpreti e promotori all'interno della coalizione di centrodestra". Cosi Massimo Dell'Utri coordinatore regionale di Noi Moderati. "Sono orgoglioso e lusingato di questa candidatura da parte di Noi Moderati - commenta Brancato - che spero possa essere condivisa dalle altre forze politiche della coalizione di centrodestra e dai movimenti civici che si richiamano ai principi della buona amministrazione al servizio dei cittadini".