ou
ULTIME NOTIZIE

Borgata a ferro e fuoco durante la partita Siracusa - Casarano: arrestati 3 ultrà

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Ruba un'auto in un cortile privato, bloccato e arrestato a Melilli

Ruba un'auto in un cortile privato, bloccato e arrestato a Melilli

CronacaSiracusa

La notte di venerdì i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno arrestato un catanese 32enne per furto, denunciandolo per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato dai Carabinieri mentre tentava di darsi alla fuga dopo avere asportato un’auto da un cortile privato nella periferia di Melilli. Anche l’auto con la quale l’uomo, accompagnato da un complice in corso d’identificazione, aveva raggiunto Melilli, è risultata provento di un furto commesso nei giorni scorsi a Ragalna. I veicoli sono stati restituiti ai proprietari.

Potrebbero Interessarti