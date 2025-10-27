Ruba un'auto in un cortile privato, bloccato e arrestato a Melilli

La notte di venerdì i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno arrestato un catanese 32enne per furto, denunciandolo per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato dai Carabinieri mentre tentava di darsi alla fuga dopo avere asportato un’auto da un cortile privato nella periferia di Melilli. Anche l’auto con la quale l’uomo, accompagnato da un complice in corso d’identificazione, aveva raggiunto Melilli, è risultata provento di un furto commesso nei giorni scorsi a Ragalna. I veicoli sono stati restituiti ai proprietari.