Il fascismo e i suoi personaggi a Vittoria: presentato il saggio storico di Stefano Pepi

Vasta partecipazione alla presentazione del saggio storico Il morso della lupa, dell’acatese Stefano Pepi alla Sala delle Capriate di Vittoria. Il lavoro imperniato sul fascismo e i suoi personaggi nella città ipparina ha destato grande interesse per la “prima luce” che l’autore, alla sua quinta pubblicazione, ha fatto su tutti gli eventi, tresche, rivalità, epurazioni e omicidi.

L’impegno di Pepi, che si è avvalso di una notevole mole di documenti, è stato lodato dal sindaco Francesco Aiello e dal senatore Salvo Sallemi, che assieme al giornalista Andrea Sessa e al saggista Giancarlo Francione sono intervenuti, presente anche il sindaco di Acate Gianfranco Fidone.

Dedicarsi alla scrittura di un libro che parla del Fascismo – aveva esordito il professore Emanuele Ferrera, che ha moderato la presentazione - è sempre abbastanza difficile, anche impresa ostica se non addirittura coraggiosa. A tale proposito è lecito porsi una domanda: come mai tanto interesse per questo periodo della nostra storia da parte degli studiosi? Se è vero che il movimento ha rappresentato il periodo più grigio della storia del nostro Paese, bisogna anche chiedersi perché esso è sempre vivo nei nostri pensieri, nei nostri discorsi. Portare allo scoperto, senza tabù, senza nostalgia, quel tempo, mi sembra l’operazione che con onestà intellettuale ha intrapreso Stefano Pepi: operazione ardita, scomoda, ma encomiabile”.

“L’intento di Pepi - concludeva Ferrera - è stato anche quello di costruire per la Vittoria del secolo scorso, una memoria condivisa che non può essere opera esclusiva della politica, ma richiede un impegno serio e prolungato degli storiografi, degli intellettuali e dei mezzi d’informazione, con la disponibilità all’ascolto delle posizioni degli altri, un tempo o forse ancora avversari, accettando e legittimando le diversità. A patto che siano compatibili e riconosciuti nella sua Carta costituzionale.

Stefano Pepi, che uno studio analogo aveva condotto per Acate, ha detto: “È obbligo dello storico usare un linguaggio che non esalti né deprima, che non assolva né condanni un momento della nostra storia, che ha visto come protagonisti i nostri genitori, i nostri nonni. Non è stata una ricerca statica, limitata agli archivi e al web, ma una ricerca dinamica, di esplorazione del territorio, di contatto con la gente di indagine a 360°. Ho trovato documenti, mai visionati, testimoni, luoghi e delitti mai approfonditi da altri autori. Ringrazio in tanti presenti tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo saggio.

Allo storico Antonio Cammarana (autore della prefazione) - ha concluso - vanno ancora i miei più fervidi ringraziamenti per i suoi insostituibili suggerimenti e per il prezioso sostegno ricevuto durante lo svolgimento del lavoro, condotto fino agli ultimi giorni della sua vita”. c.i.

(nella foto, da sinistra: Andrea Sessa, Giancarlo Francione, Stefano Pepi, Emanuele Ferrera, il sindaco Francesco Aiello, il senatore Salvo Sallemi)