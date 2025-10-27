Modica. Gli impegni dell'amministrazione, la sindaca: un novembre di risultati

Trenta giorni di impegni mantenuti e di risultati: è la sindaca di Modica, Maria Monisteri, ad elencare una serie di servizi che prenderanno il via collegati ad opere pubbliche. Si comincia domani , martedì 28 ottobre. "Alle 7.30,- dichiara la sindaca - riaprirà l’Asilo nido comunale di via Muzio Scevola e accoglierà 39 bambini fino ai tre anni di età. La procedura di affidamento della gestione, pubblicata a seguito di un avviso comunale, ha visto la partecipazione di due cooperative -Pueri di Palermo e Iride di Scordia- con cui c’è stato un percorso di coprogettazione che ha permesso di costruire un modello di continuità educativa. La gestione avrà durata biennale, con possibile proroga per ulteriori ventiquattro mesi, così da garantire stabilità e qualità all’attività educativo-didattica, evitando ogni volta di ripetere procedure complesse e dispendiose. L’Asilo nido è pronto ad aprire le porte e per questo vogliamo ringraziare il dirigente del settore, i tecnici e tutto il personale che con professionalità e dedizione hanno seguito ogni passaggio, rendendo possibile un risultato atteso da tempo. L’apertura del ‘nido’ rappresenta il segno di un mese importante per Modica; un novembre che vedrà il concretizzarsi di numerosi progetti e servizi che abbiamo costruito con serietà, metodo e spirito di squadra e non solo per la scuola. L’anno scolastico, per tutti gli istituti del primo ciclo, è partito regolarmente: le attività di piccola manutenzione e di scerbatura sono state completate; il servizio di trasporto scolastico è pienamente operativo; così come la mensa e l’assistenza ASACOM è garantita a tutti gli alunni che ne hanno diritto. È un lavoro ordinario, ma fondamentale, che richiede coordinamento e dedizione quotidiana da parte di tutti gli uffici e degli operatori comunali".

"Nei prossimi giorni - continua la sindaca - apriremo il Centro diurno Sacro Cuore, un servizio di grande valore sociale atteso da tempo dalle famiglie e dai ragazzi con disabilità. Anche in questo caso, come per l’asilo nido, la gestione sarà affidata per ventiquattro mesi, prorogabili, per assicurare continuità e stabilità. Il Centro offrirà un percorso quotidiano che comprenderà la mensa e laboratori pomeridiani, in un’ottica di accoglienza, inclusione e sostegno concreto alla vita delle famiglie. Sul fronte delle opere pubbliche e delle infrastrutture sportive, l’Amministrazione sta portando a compimento altri interventi molto attesi. I lavori all’Asilo nido di Gianforma sono in dirittura d’arrivo e gli uffici stanno già predisponendo l’acquisto degli arredi, così da poter programmare in tempo l'apertura prossima.

Parallelamente, siamo pronti per la riapertura dello stadio comunale "Pietro Scollo". Entro novembre, vogliamo riaprire anche la piscina comunale. È un altro tassello importante di una strategia che punta a restituire alla città spazi di socialità, salute e benessere, in una logica di rigenerazione e valorizzazione del patrimonio del nostro Ente. Sul fronte dei servizi ambientali, approveremo fra qualche giorno la proposta definitiva del nuovo Bando Rifiuti, con la relativa documentazione tecnica. Un passaggio fondamentale per migliorare la qualità del servizio, rafforzare l’efficienza della raccolta e ottimizzare la gestione complessiva del ciclo dei rifiuti. Novembre è per noi un traguardo simbolico, perché in poche settimane si stanno concretizzando risultati che sono il frutto di mesi, talvolta di anni, di lavoro silenzioso e costante".