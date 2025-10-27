Serie C: Volley Modica sconfitta (3 a 0) al PalaLivatino di Gela

Ecoplast Gela 3

Avimecc Volley Modica 0

Parziali: 25/14, 25/15, 25/11

Esordio amaro per la seconda squadra dell'Avimec Volley Modica che nella gara inaugurale del campionato di serie C maschile di pallavolo, sabato pomeriggio si è arresa in tre set alla “corazzata” Ecoplast Gela.

Una sconfitta quasi preventivata per il sestetto di Ciccio Italia che al “PalaLivatino” ha cercato in tutti i modi di controbattere allo strapotere del sestetto gelese, che a differenza dei biancoazzurri della Contea che hanno come obiettivo preservare la categoria e lanciare in orbita i giovani del vivaio, punta senza mezzi termini al salto di categoria.

I parziali dei tre set, la dicono lunga sulla differenza dei valori in campo e sono la cartina di tornasole di quanto successo nelle tre frazioni di gioco.