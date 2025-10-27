Delitto Spampinato di 53 anni fa a Ragusa, spunta un documento 007

Era l'8 marzo del 1972 quando l'agenzia stampa Aipe, finanziata dall'ufficio affari riservati del ministero dell'Interno e dal sid, fabbrico' la notizia di una "pista rossa" dietro l'omicidio avvenuto 10 giorni prima a Ragusa dell'ingegnere Angelo Tumino, delitto legato a doppio filo a quello del giornalista de L'Ora Giovanni Spampinato, ucciso il 26 ottobre di 53 anni fa, a Ragusa. Aveva 25 anni e fu ammazzato, secondo quando scrissero alcuni magistrati, "non soltanto per cio' che aveva scritto sulle indagini per l'omicidio dell'ingegnere Angelo Tumino, ma per tutto quello che non aveva (ancora) scritto sulle trame dei fascisti e sui pericolosi traffici". Il cronista il 6 marzo in un articolo aveva collegato l'omicidio Tumino ad ambienti neofascisti e alla presenza di Stefano Delle Chiaie a Ragusa. L'esistenza del documento, rimasto sconosciuto per mezzo secolo, emerge dall'inchiesta "Ragusa 72, La Sottile Linea Nera" del giornalista di La7 Carmelo Schinina' pubblicata oggi su La Sicilia di oggi per il 53esimo anniversario del delitto. L'agenzia dei servizi titolo' cosi' il dispaccio: "L'ingegnere ragusano Angelo Tumino potrebbe essere stato ucciso da terroristi di sinistra".

Nel testo si legge: "A quanto apprende l'Aipe la squadra politica della questura di Ragusa si e' inserita nelle indagini sull'uccisione recente dell'ingegnere Angelo Tumino. Secondo segnalazioni pervenute alla polizia, il Tumino sarebbe stato soppresso dopo un 'processo' intentatogli da estremisti di sinistra che lo hanno accusato di finanziare i movimenti fascisti". Il lancio finiva cosi': "Le indagini sono estese anche ai contatti avuti a Ragusa dal giovane figlio di un notissimo industriale siciliano, da tempo deceduto, che svolge attivita' politica e giornalistica per conto del Pci a Palermo". Il riferimento, scrive Schinina' nell'inchiesta, "era a Giorgio Frasca Polara (naturalmente estraneo alla vicenda, ndr), che negli anni diventera' una firma de l'Unita'". Il documento dei servizi, si legge nell'articolo de La Sicilia, fu fabbricato lo stesso giorno che il ministero dell'Interno ricevette dall'ufficio politico della questura di Ragusa una informativa (anche questo e' un documento che emerge solo adesso) sull'inchiesta che Spampinato aveva scritto il 6 marzo '72 nella quale legava l'omicidio Tumino alla presenza a Ragusa di Stefano Delle Chiaie, capo di Avanguardia Nazionale, all'epoca latitante per le bombe all'Altare della Patria, e del pittore neofascista Vittorio Quintavalle, amico dell'allora deputato regionale Salvatore Cilia. "La falsa pista rossa sull'omicidio Tumino archiviato nel 75 a carico ignoti e sul quale la procura di Ragusa ora ha riaperto le indagini, sarebbe la prova", scrive Schinina', che "i servizi deviati volevano indirizzare a sinistra le indagini di quel delitto dove Spampinato aveva denunciato l'ombra di una trama nera".