Legge di stabilità, Meloni: "Dalle banche 5 miliardi su 44 di profitti: possono essere soddisfatte"

Portano via materiale edile in un furgone: 2 denunciati a Paternò

CronacaCatania

Sono stati rintracciati dai carabinieri, in una manciata di minuti, il 26enne e il 40enne di Paternò (Catania), che, dopo aver caricato su un furgone materiale edile rubato in un cantiere, si erano allontanati pensando di averla fatta franca. L'intervento è scattato dopo la segnalazione al 112 da parte di un passante che aveva notato due uomini, arrivati a bordo di un furgone, caricare diverso materiale ferroso e legnoso sul cassone per poi dileguarsi velocemente. I militari hanno così raggiunto il cantiere in pieno centro e, grazie anche alla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, sono risaliti alla targa del mezzo utilizzato e al suo proprietario. Giunti nell'abitazione di quest'ultimo hanno appreso che il furgone era stato prelevato dal figlio 26enne a sua insaputa. Il giovane, contattato telefonicamente dal padre in modalità 'viva voce', ha raccontato di trovarsi nel loro appezzamento di terreno assieme a un amico, per imprecisate incombenze. A quel punto, i militari si sono recati nel fondo agricolo, sorprendendo sia il ragazzo che il complice 40enne, pregiudicato, intenti a scaricare tavole di legno e tondini di ferro di diverse dimensioni, ovvero ciò che avevano poco prima rubato. Entrambi sono stati denunciati per furto in concorso.

