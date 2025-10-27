ou
Ottantenne nascondeva in casa pistola e munizioni: arrestato a Maniace

CronacaCatania

Con l'accusa di detenzione illegale di arma da fuoco clandestina e munizioni i carabinieri hanno arrestato in flagranza a Maniace, nel Catanese, un 80enne con precedenti inerenti il possesso illegale di armi. Nell'abitazione dell'anziano, nei pressi di Corso Margherito, i militari hanno scovato alcune munizioni di vario calibro, nascoste in un cassettone in camera da letto. 'Custodite' in una piccola cassaforte c'erano, invece, una pistola Beretta calibro 7,65, con 5 colpi nel caricatore, modificata per l'utilizzo di un silenziatore e la matricola abrasa, avvolta in un panno, e 81 cartucce calibro 7,65 e 40. Per l'80enne sono scattate le manette e dopo la convalida dell'arresto è stato posto ai domiciliari.

