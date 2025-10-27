Pistola modificata trovata in macelleria, arrestato a Catania

Un'operazione dei carabinieri del Nucleo investigativo di Catania, condotta da una squadra dedicata e specializzata nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, ha portato all'arresto in flagranza di un 18enne per detenzione di un'arma clandestina, munizionamento e sostanza stupefacente. L'attività è stata avviata a seguito di accertamenti investigativi che avevano fatto ipotizzare la presenza di armi da fuoco nella disponibilità del giovane. Dopo una fase di osservazione discreta, i militari sono intervenuti con più squadre coordinate, eseguendo una perquisizione in una macelleria di famiglia nel quartiere San Cristoforo, dove il 18enne era solito recarsi per aiutare i parenti. Nel cassetto di un tavolo metallico da lavoro, sistemato nel retrobottega, i militari hanno trovato una pistola a salve marca Bruni, modello P4, modificata e resa pienamente funzionante con la sostituzione della canna, completa di serbatoio monofilare con 9 proiettili calibro 380 Auto. La modifica effettuata aveva reso l'arma in grado di esplodere proiettili reali, conferendole "una piena capacità offensiva e letalità comparabile a una pistola semiautomatica di piccolo calibro", spiegano gli investigatori dell'Arma. Nello stesso locale, all'interno del serbatoio dell'acqua di una macchina del caffè, sono stati trovati cinque involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di 50 grammi, suddivisi in dosi. L'arma, il munizionamento e la droga sono stati sequestrati. Il 18enne è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina, munizionamento e sostanze stupefacenti.