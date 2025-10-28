Palermo, chiuso il tratto ss290 fra territori di Alimena e Calascibetta
Fino al 15 gennaio 2026 verrà chiusa al traffico la strada statale 290 "Di Alimena", dal km 35 al km 37, nel tratto compreso fra Alimena (PA) e Calascibetta (EN). Lo rende noto Anas, sottolineando in una nota che il provvedimento si rende necessario per effettuare, in sicurezza, alcuni lavori di manutenzione straordinaria, in tratti saltuari, per il ripristino del piano viabile. Durante il periodo di chiusura il percorso alternativo verrà segnalato sul posto.