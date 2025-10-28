ou
ULTIME NOTIZIE

Modica, alla Scuola D'Alcrontes continua l'iniziativa "60 minuti con"

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Messina, morto al Policlinico ciclista investito da un camion

Messina, morto al Policlinico ciclista investito da un camion

CronacaMessina

Non ce l'ha fatta il ciclista di 56 anni coinvolto stamattina in un gravissimo incidente in Via Adolfo Celi, a Messina, poco prima dello svincolo di San Filippo. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camion (impegnato nei lavori del raddoppio ferroviario). In gravissime condizioni, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico con diverse ferite riportate a una gamba che hanno richiesto un intervento d'urgenza. Gli sforzi dei medici del Policlinico, purtroppo, non hanno potuto salvare la vita del ciclista.

Potrebbero Interessarti