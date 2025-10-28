Messina, morto al Policlinico ciclista investito da un camion

Non ce l'ha fatta il ciclista di 56 anni coinvolto stamattina in un gravissimo incidente in Via Adolfo Celi, a Messina, poco prima dello svincolo di San Filippo. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camion (impegnato nei lavori del raddoppio ferroviario). In gravissime condizioni, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico con diverse ferite riportate a una gamba che hanno richiesto un intervento d'urgenza. Gli sforzi dei medici del Policlinico, purtroppo, non hanno potuto salvare la vita del ciclista.