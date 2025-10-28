Modica, il centrodestra lancia la campagna d'autunno: i governi locali come la Provincia

Parte da Modica l'offensiva politica del centrodestra e, in particolare, di Forza Italia e Fratelli d'Italia, per "normalizzare" i governi degli enti locali iblei sull'esempio dell'amministrazione provinciale di Ragusa. Sulla base di queste indicazioni - con poche possibilità di uscire dal solco - si prevedono aggiustamenti nelle compagini assessoriali, a cominciare proprio da Modica. Al vertice di lunedì sera della coalizione e dei gruppi consiliari che sostengono la giunta della sindaca Maria Monisteri, era presente anche il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Marco Nanì, molto attivo negli ultimi mesi sul fronte dei contatti istituzionali. La riunione di lunedì sera è servita a fare "una rigorosa analisi dell’attività amministrativa svolta finora"; così recita la nota diffusa da Forza Italia.

"Le forze politiche - afferma ancora il documento - hanno espresso apprezzamento per il lavoro portato avanti dall’amministrazione Monisteri, che ha saputo affrontare con serietà e competenza una situazione complessa, ponendo le basi per il rilancio della città. Nel corso dell’incontro sono state fissate le coordinate della strategia politico-amministrativa per la seconda parte della legislatura, nella prospettiva di consolidare i risultati ottenuti e imprimere nuovo slancio all’azione di governo. È emersa in modo chiaro la necessità di adeguare la squadra di governo cittadino alle nuove sfide e di armonizzarla con lo schema politico vincente alle recenti elezioni provinciali, che hanno confermato la solidità e la coerenza della coalizione".

Le forze politiche si sono aggiornate a lunedì prossimo "per consentire i necessari passaggi interni di confronto e approfondimento, in vista della fase conclusiva degli incontri con il Sindaco e di una nuova riunione congiunta della coalizione che definirà nel dettaglio la strategia condivisa per la nuova fase amministrativa".

E' lecito, quindi, attendersi novità nel breve periodo, anche perchè il centrodestra sembra intenzionato a sbrigare la faccenda "normalizzazione" in tempi ristretti. Senza escludere eventuali regolamenti di conti.