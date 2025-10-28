Mafia, sequestrati beni per un milione di euro a due fratelli messinesi
La Direzione Investigativa Antimafia, su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Messina, ha eseguito un sequestro di beni per circa un milione di euro nei confronti dei fratelli Antonino e Salvatore Lipari, già condannati per associazione mafiosa e ritenuti legati al clan Santapaola-Ercolano.
Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Messina, riguarda immobili, un'attività commerciale e rapporti finanziari.
Le indagini economico-finanziarie della DIA hanno evidenziato una sproporzione tra redditi e patrimonio, ritenuto frutto di attività illecite.