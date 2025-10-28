ou
Manovra di stabilità, arriverà all'Ars entro il 5 dicembre

PoliticaCataniaPalermo

ll governo Schifani trasmetterà all'Ars bilancio e legge di stabilità 2026 entro il 5 novembre, il giorno successivo entrambi i documenti finanziari saranno assegnati dalla Presidenza alle commissioni di merito per l'avvio della sessione di bilancio della durata complessiva di 45 giorni.
Le commissioni concluderanno l'esame dei testi entro il 16 novembre mentre la commissione Bilancio esiterà i ddl per l'aula entro il 5 dicembre.
La manovra sarà incardinata in aula il 9 dicembre con termine per gli emendamenti fissato all'11. La discussione e la votazione comincerà 15 dicembre per concludersi il 21. Il timing è stato stabilito in conferenza dei capigruppo all'Ars, alla presenza degli assessori all'Economia Alessandro Dagnino e al Territorio Giusi Savarino.

