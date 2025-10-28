ou
Palermo, imbrattato a Brancaccio murales dedicato a don Pino Puglisi

Altre accuse al presidente Ars Galvagno: pure falso e truffa

PoliticaCataniaPalermo

Nuovo avviso di conclusione indagini per il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, che sostituisce il precedente notificato a luglio, cui ora sono contestati i reati, oltre che di corruzione e peculato, anche falso e truffa.
Nel nuovo avviso, notificato giovedì scorso, non viene contestato l'episodio di corruzione per i fondi per il Capodanno a Catania ma si allargano i casi che riguardano l'uso improprio dell'auto blu.
A Galvagno vengono contestati i reati di truffa e falso insieme all'autista Roberto Marino per aver usato l'auto blu per fini non istituzionali falsificando alcune richieste di rimborso per le missioni.

