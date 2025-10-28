ou
ULTIME NOTIZIE

Palermo, imbrattato a Brancaccio murales dedicato a don Pino Puglisi

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Palermo, imbrattato a Brancaccio murales dedicato a don Pino Puglisi

Palermo, imbrattato a Brancaccio murales dedicato a don Pino Puglisi

CronacaPalermo

Imbrattato uno dei murales nella piazza intitolata a Don Pino Puglisi , il prete ucciso dalla mafia.
"Lo abbiamo trovato danneggiato con su scritte frasi dedicate, credo, a una persona scomparsa prematuramente - dice Maurizio Artale presidente del centro Padre Puglisi - Imbrattare un'opera d'arte è un reato e a maggior ragione quando ricorda un martire come il beato Puglisi".
L'opera è stata realizzata dall'artista Igor Palminteri. Sono in corso indagini per risalire ai vandali.

Potrebbero Interessarti