Palermo, imbrattato a Brancaccio murales dedicato a don Pino Puglisi

Imbrattato uno dei murales nella piazza intitolata a Don Pino Puglisi , il prete ucciso dalla mafia.

"Lo abbiamo trovato danneggiato con su scritte frasi dedicate, credo, a una persona scomparsa prematuramente - dice Maurizio Artale presidente del centro Padre Puglisi - Imbrattare un'opera d'arte è un reato e a maggior ragione quando ricorda un martire come il beato Puglisi".

L'opera è stata realizzata dall'artista Igor Palminteri. Sono in corso indagini per risalire ai vandali.