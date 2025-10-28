Arrestato un imprenditore incensurato di Corleone: è accusato di usura

I Carabinieri hanno arrestato per usura un 37enne, imprenditore incensurato di Corleone. L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Termini Imerese. Il provvedimento scaturisce da una complessa attività investigativa condotta dai militari tra giugno 2024 e luglio 2025, in seguito ad una segnalazione dell'associazione antiracket "AddioPizzo" e la relativa denuncia presentata dal titolare di un esercizio commerciale di Corleone.

Le indagini, condotte attraverso intercettazioni telefoniche, accertamenti bancari e testimonianze, hanno permesso di ricostruire numerose condotte di natura usuraria, che sarebbero state commesse dall'indagato tra il 2022 ed il 2024 nei confronti della vittima. In particolare, l'arrestato, in cambio di prestiti, avrebbe preteso interessi percentuali superiori al 100%, percepiti in contanti, oppure tramite l'incasso di assegni, e ancora, con l'acquisto a prezzo irrisorio di un immobile, nonché attraverso la concessione a titolo gratuito di un esercizio commerciale.

Il quadro investigativo iniziale, che ha portato lo scorso aprile all'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di una ingente somma di denaro su conti correnti e, di un appezzamento di terreno nei confronti dell'indagato, è stato rafforzato dall'identificazione di un'altra vittima e dal conseguente approfondimento investigativo, che ha portato all'emissione della misura cautelare, oltre che del decreto di un ulteriore sequestro preventivo. L'arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Termini Imerese.