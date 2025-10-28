Pugni alle donne alla guida per scipparle le collane: arrestato a Catania

Affiancavano a bordo di uno scooter le loro vittime e, approfittando del finestrino aperto, le colpivano al volto con dei pugni, per poi scippare loro le collanine indossate. Adesso per un 38enne catanese, accusato di due colpi messi a segno con tale modalità lo scorso luglio, è scattato l'arresto. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip etneo al termine delle indagini condotte dalla Squadra mobile e scattate dopo una prima rapina ai danni di una donna. La vittima in quell'occasione fu sorpresa dai malviventi in sella a uno scooter mentre rallentava la marcia in prossimità di un incrocio. I due, dopo averla affiancata, le strapparono una collano d'oro dopo averla colpita con un pugno in faccia, dileguandosi subito dopo. Il secondo colpo a distanza di quale giorno, quando i due, sempre in sella allo stesso scooter, presero di mira un'altra donna a bordo di un'auto. Dopo averle sbarrato la strada, le strapparono la collana dal collo. Gli agenti della Squadra mobile, dopo una attenta analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone teatro dei fatti e sulla base di quanto riferito dalle vittime, sono risaliti all'indagato, che dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere.