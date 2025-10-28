ou
Traffico nel centro di Modica, Alternativa Socialista: serve un piano fatto da esperti

Halloween, sequestrati nel catanese prodotti non sicuri

CronacaCatania

Oltre 31mila prodotti per Halloween non sicuri sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a Catania e provincia. Si tratta di maschere, zucche illuminate, portachiavi, vestiti, accessori vari esposti per la vendita e non riportanti le indicazioni minime ed essenziali previste dalla legge, con specifico riferimento alle informazioni sull'origine dei prodotti, sui loro produttori o importatori comunitari e non, sulla composizione, nonché sulla destinazione di utilizzo degli stessi. Oltre al sequestro amministrativo e al conseguente ritiro immediato dal commercio dei prodotti in questione, sono state comminate sanzioni amministrative per 25.823 euro, con la segnalazione dei responsabili alle competenti Autorità amministrative.

