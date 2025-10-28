ou
ULTIME NOTIZIE

Traffico nel centro di Modica, Alternativa Socialista: serve un piano fatto da esperti

Esa finanzia 5 milioni per il ripristino delle strade extraurbane

PoliticaCataniaPalermoRagusaSiracusa

Interventi di ripristino, miglioramento ed efficientamento di infrastrutture stradali extraurbane al servizio delle attività agricole siciliane: in arrivo 5 milioni di euro. È stato pubblicato dall'Esa (Ente di sviluppo agricolo) l'elenco dei progetti esecutivi presentati dalle amministrazioni comunali che accederanno adesso al finanziamento. "Un'iniezione di risorse per riammodernare le strade extraurbane al servizio delle attività agricole e per cambiare il volto delle nostre campagne - commenta l'assessore all'Agricoltura Luca Sammartino - che dimostra l'attenzione del governo Schifani per la nostra agricoltura". I comuni beneficiari del finanziamento sono: Castronovo di Sicilia, Collesano, Gangi e Prizzi in provincia di Palermo; Custonaci, Salaparuta e Salemi nel Trapanese; Alessandria della Rocca e Favara in provincia di Agrigento; Cerami a Enna; Librizzi, Montagnareale, Montalbano Elicona, Naso, Novara di Sicilia, Patti, Rometta, Sant'Angelo di Brolo e Ucria nella città metropolitana di Messina; Maniace, Santa Maria di Licodia e Zafferana Etnea nel Catanese; Cassaro a Siracusa; Ispica a Ragusa. Nel caso in cui le economie dovute ai ribassi lo consentissero, saranno finanziati anche i progetti dei comuni di Alcamo (Trapani) e di Reitano (Messina).

