Portiere dell'Inter travolge e uccide uomo in carrozzina nel Comasco

Ha invaso improvvisamente la carreggiata con la sua carrozzina elettrica ed è stato travolto da un'auto guidata dal portiere dell'Inter Josep Martinez. Vittima dell'incidente, avvenutovstamani nel Comasco, un uomo di 81 anni, Paolo Saibene: avrebbe abbandonato la pista ciclabile per imprudenza o per un malore. Dopo la tragedia che ha coinvolto il calciatore spagnolo di 27anni dalla scorsa stagione con i nerazzurri, l'Inter ha annullato la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu.