Traffico nel centro di Modica, Alternativa Socialista: serve un piano fatto da esperti

Uccide l'ex compagna a coltellate nel Veronese

Fatti&Notizie

Ha ucciso la ex compagna in casa a coltellate, 'con un numerosmisurato' di fendenti, come scrivono i magistrati nel decretodi fermo di Reis Pedroso Douglas, 41 anni, autore dell'ennesimofemminicidio questa volta nel Veronese. L'uomo si era anchetolto il braccialetto elettronico imposto per un divieto diavvicinamento nei confronti della ex, Jessica Stapazzolo, 33anni. Pedroso era stato arrestato ad aprile ed è era già indagato per maltrattamenti e accusato di avere abusato della cognata.-

