Incontro Salvini-Orban: "Basta con politiche suicida dell'Ue"

Fatti&Notizie

Incontro 'affettuoso' di un'ora tra Orban e Salvini al ministero dei Trasporti il giorno dopo il faccia a faccia tra il premier ungherese e la presidente del Consiglio Meloni. 'Sono stati affrontati temi come la pace, la dura critica al green deal e alle politiche suicide dell'Unione europea', fa sapere lo staff del vicepremier e leader della Lega. 'Massima sintonia anche sul contrasto all'immigrazione clandestina', viene aggiunto. Budapest intanto sta lavorando ad un'asse anti-Ucraina con gli altri governi sovranisti di Bratislava e Praga. 'Nell'Europa centrale, il fronte pacifista sta crescendo. Con l'aggravarsi delle difficoltà economiche, sempre più nazioni si renderanno conto che la pace è l'unica strada', dice il consigliere del premier magiaro Balasz Orban.

