Ddl Isole minori, Musumeci: "Garantire stessi diritti a tutti i cittadini"

"Abbiamo consacrato l'impegno assunto a Lipari nella tre giorni dedicata alle isole minori, questo governo ha dedicato a questa realtà insulare minore particolare attenzione negli ultimi due anni". Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, nel corso della conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri che ha approvato un provvedimento sulle isole minori. "Abbiamo l'obbligo di garantire a tutti i cittadini l'accesso ai servizi - ha aggiunto Musumeci -, nelle isole minori purtroppo questo non è consentito".

"Esprimo soddisfazione per il DDL Isole Minori approvato oggi in Consiglio dei ministri. Ancora una volta, il Governo Meloni dimostra di non lasciare indietro nessuno, riconoscendo in questi territori dei tesori preziosi che vanno valorizzati e messi nelle condizioni di esprimere al meglio il loro potenziale. Il Ministero del Turismo, in particolare, sarà in prima linea per organizzare corsi di formazione mirati e specifici, replicabili e adattabili territorio per territorio, per i Comuni interessati. Un investimento dal valore complessivo di 6 milioni di euro (nel triennio 2026/2028) improntato a potenziare la capacità amministrativa e gestionale. Affiancheremo così i comuni nel rafforzamento delle competenze e capacità per progettare iniziative turistiche, partecipare a bandi e mettere a terra progettualità turistiche". Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè.

"Questo, inoltre, si accompagnerà all'ulteriore impegno del dicastero per promuovere le isole minori a partire da una campagna che realizzeremo con grandi stazioni - aggiunge -. Un altro passo importante per l'integrazione, la diversificazione e l'arricchimento della nostra offerta turistica nazionale".