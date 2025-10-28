Traffico nel centro di Modica, Alternativa Socialista: serve un piano fatto da esperti

"Serve un piano del traffico elaborato da tecnici competenti per liberare il centro storico di Modica da una vera e propria morsa di disagi e di rumori". E' il senso della nota di "Alternativa Socialista" di Modica che segnala i disagi vissuti da cittadini, residenti, turisti e avventori nella giornata di domenica scorsa, in particolare tra la zona di San Pietro e Viale Medaglie d’Oro, anche in concomitanza con l’apprezzatissimo mercatino delle pulci. Per una buona parte della mattinata il cuore della città è stato esposto ad un vero e proprio caos di clacson, smog e parcheggi selvaggi.

I pedoni — non solo turisti — sono stati costretti a muoversi in un percorso a ostacoli tra auto, moto e tavolini collocati ovunque, anche perché i marciapiedi si sono rivelati, in molti punti, sostanzialmente impraticabili.

A tutto ciò si è aggiunto l’ormai cronico inquinamento acustico prodotto da veicoli rumorosi, spesso alterati in violazione delle norme di legge. E quello descritto non è stato un fenomeno isolato o occasionale, perché anzi si verifica con cadenza ormai quotidiana. La città ha bisogno di un Piano del Traffico ambizioso, anzi visionario, certamente all’altezza del difficile compito di restituire armonia alla nostra città patrimonio UNESCO. La mobilità alternativa deve essere realizzata attraverso interventi strutturali nei quartieri e riforme radicali dei servizi. L'obiettivo deve essere quello di riuscire a conciliare le tante e diverse esigenze di chi vive, lavora e visita il centro storico tanto quanto la città nuova. Crediamo sia necessario diffidare e sanzionare i meccanici che “truccano” auto e motorini, e convocare i genitori dei giovani centauri fuori legge, ribadendo la loro personale responsabilità per gli errati comportamenti dei figli. Serve un piano organico e sono necessari controlli efficaci". In caso contrario gli sforzi dell'amministrazione per investire su una mobilità alternativa e green resterà una semplice illusione.