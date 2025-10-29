Il Monza cala il tris al Palermo al 'Barbera': per i rosa è la seconda sconfitta di fila

Il Monza cala il tris al "Barbera" contro il Palermo e conquista la quarta vittoria consecutiva grazie ai gol di Mota, Izzo e Azzi; i rosanero di Pippo Inzaghi, invece, perdono la seconda partita di fila, la prima stagionale in casa. Il primo brivido al 9' con un cross basso di Pohjanpalo che complice una deviazione, sembrava destinato nell'angolino basso, ma Thiam salva i suoi con un grande intervento. Sul seguente angolo colpo di testa insidioso in area di Ceccaroni che il portiere para. Al 21' la risposta del Monza: un errato scambio di Gomes con Pierozzi favorisce Azzi che corre verso la porta, provvidenziale il salvataggio in scivolata di Ceccaroni al centro dell'area. Al 35' Monza vicino al vantaggio, evitato da una gran parata di Joronen che alza in angolo su conclusione ravvicinata a botta sicura di Obiang. Tutto rinviato al 39' quando un lancio di Obiang taglia la difesa avversaria e Mota con un sinistro nell'area piccola infila il pallone nell'angolino basso. Nella ripresa al 5' il Monza raddoppia: angolo di Azzi e colpo di testa vincente di Izzo da posizione ravvicinata. Il Palermo reagisce, si porta spesso nell'area avversaria nn riuscendo tuttavia a creare occasioni limpide. Al 43' Joronen salva i rosa dal terzo gol con un gran parata su Azzi. Al 44' è invece il Palermo a sprecare con Brunori che tira alto da buona posizione. Al 50' il terzo gol del Monza in contropiede con Azzi che avanza verso la porta e infila Joronen.