Aggredisce ex compagna e la costringe a violenze sessuali: arrestato a Riesi

Un 36enne di Riesi è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate.

Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Caltanissetta su richiesta della locale Procura a conclusioni di indagini, avviate dopo la denuncia della vittima, che avrebbero fatto luce su "reiterate condotte violente e persecutorie".

Secondo l'accusa, l'indagato non si sarebbe rassegnato alla fine della sua relazione sentimentale e avrebbe in più occasioni contattato la donna con il pretesto di un incontro chiarificatore.

Durante uno di questi incontri, avvenuto nell'abitazione della donna, contesta la Procura di Caltanissetta, "il 36enne avrebbe aggredita l'ex compagna, costringendola a subire atti sessuali, che avrebbe ripreso e documentato con il proprio cellulare".