ou
ULTIME NOTIZIE

Morto a Napoli il sassofonista James Senese

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Aggredisce ex compagna e la costringe a violenze sessuali: arrestato a Riesi

Aggredisce ex compagna e la costringe a violenze sessuali: arrestato a Riesi

CronacaCaltanissetta

Un 36enne di Riesi è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate.
Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Caltanissetta su richiesta della locale Procura a conclusioni di indagini, avviate dopo la denuncia della vittima, che avrebbero fatto luce su "reiterate condotte violente e persecutorie".
Secondo l'accusa, l'indagato non si sarebbe rassegnato alla fine della sua relazione sentimentale e avrebbe in più occasioni contattato la donna con il pretesto di un incontro chiarificatore.
Durante uno di questi incontri, avvenuto nell'abitazione della donna, contesta la Procura di Caltanissetta, "il 36enne avrebbe aggredita l'ex compagna, costringendola a subire atti sessuali, che avrebbe ripreso e documentato con il proprio cellulare".

Potrebbero Interessarti